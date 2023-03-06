Экран с изображением Иманбека появился на Таймс-сквер в Нью-Йорке (фото, видео)

Экран с изображением Иманбека Зейкенова на Таймс-сквер. Фото: instagram.com/imanbekmusic

На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке появился экран с изображением Иманбека Зейкенова - первого казахстанца, получившего "Грэмми". Об этом музыкант сообщил в Instagram, передает NUR.KZ.

Музыкант поблагодарил студии звукозаписи 300 Entertainment и Effective Records за размещение экрана с его изображением на Таймс-сквер. Экран рекламирует новый совместный трек In The Morning Иманбека и американского певца Тревора Дэниела.

"Слушайте наш новый сингл с Тревором Дэниелом", - отметил Иманбек.

"Ну пацан, молодец! Поцелованный Богом", "Тот случай, когда хороший человек признан вовремя! Очень рада за вас", "Круто, Иманбек везунчик", "Алга, Иманбек!", "Красавчик, наша гордость", - порадовались за него фанаты.

Отметим, что площадь Таймс-сквер, расположенная в центральной части Манхэттена на пересечении Бродвея и Седьмой авеню, является символом Нью-Йорка. Это одна из самых посещаемых достопримечательностей мира, которая ежегодно привлекает около 50 миллионов посетителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2011831-ekran-s-izobrazheniem-imanbeka-poyavilsya-na-tayms-skver-v-nyu-yorke-foto-video/