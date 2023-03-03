"В новом амплуа": Алишер Каримов представил "весенний" трек

Алишер Каримов. Фото: instagram.com/alisher_k

Казахстанский певец Алишер Каримов представил новый трек, который посвятил представительницам прекрасной половины человечества. О премьере песни Алишер написал в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Артист поздравил пользователей соцсети с наступлением весны и сообщил, что его новый трек GULI уже доступен на всех музыкальных платформах. Каримов сам является композитором песни, а прекрасные слова он написал в соавторстве с Алексеем Маклаем.

"Гульмира, Гульнара, Гульбахор, Айгуль, Гульшат… Продолжайте список имен в комментариях! А еще снимайте видео под этот трек!" - отметил певец.

"Алишер, с премьерой вас! Очень красивый трек. Весенний. И, как всегда, чарующий, бархатный голос", "Пусть у всех на душе почаще будет весна", "Спасибо за красивую песню", "Молодец, трудяга", - отреагировали фанаты.

А подписчики YouTube-канала Каримова, прослушав песню, отметили, что в ней есть сильная энергетика.

"Это совершенно в новом амплуа. Какая красивая песня, легкая, а голос передает неземную чистоту души", "Какая мощная энергетика у этой песни и самого артиста", "Теплее становится на сердце от ваших красивых песен", "Песни в исполнении Алишера так же красивы, как он сам", - поделились своим мнением меломаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2011643-v-novom-amplua-alisher-karimov-predstavil-vesenniy-trek/