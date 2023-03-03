"Голливудская дива": Ани Лорак в платье с глубоким декольте представила новую песню

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак очаровала фанатов своим образом в блестящем платье с глубоким декольте и представила поклонникам релиз нового трека в Instagram, передает NUR.KZ.

Каролина Куек (настоящее имя артистки - прим. ред.) отметила, что песня "Рядом, но не вместе" войдет в состав нового альбома певицы.

"Я так ждала именно этот релиз. "Рядом, но не вместе" — третий сингл из моего нового альбома. "У каждой страсти есть цена" — это правдивые стихи, которые передают настроение многих женщин, находящихся в отношениях, но не испытывающих близость. Не забывайте, что каждая девочка заслуживает любви, уважения и заботы!" — рассказала Ани Лорак.

Верные фанаты певицы с нетерпением ждали новой композиции и искренне порадовались за любимую артистку.

"Поздравляю, Дива! Сияй! Люби! Лети выше всех!", "Каролиночка, это шедевр, бомба! А голос какой! Эмоции и гордость переполняют за мою любимую певицу. Восторг полный!", "Настоящая голливудская дива", "Каролина, какая вы тут умопомрачительная", "Каролина, спасибо за ваше честное творчество! Поздравляю с премьерой! Вы - невероятная", — написали поклонники в комментариях.

Однако не всем пришлось по душе творчество Лорак. Некоторые фолловеры посчитали, что в последнее время все песни поп-дивы на один мотив.

"Все одно и то же, страдальческое - ничего нового", "Одно и то же, это же надо всю жизнь петь один мотив и не иметь ни одного хита", "Если честно, одно и то же. Уже нет тех песен, как раньше, просто попса, которую не замечаешь среди всего", - прокомментировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2011573-gollivudskaya-diva-ani-lorak-v-plate-s-glubokim-dekolte-predstavila-novuyu-pesnyu/