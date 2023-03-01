Жазира Байрбекова и Жанболат Ербатыров исполнили новую песню с группой "Тұмар"

Жазира Байрбекова. Фото: instagram.com/zhazira_bairbekova

Отечественная певица Жазира Байрбекова представила фанатам в Instagram премьеру песни, которую она исполнила вместе с мужем Жанболатом Ербатыровым и новой группой "Тұмар", передает NUR.KZ.

"Премьера. Представляем вашему вниманию песню "Туған жер", которую исполнили вместе с группой "Тұмар". Дайте свою оценку песне", - написала Жазира своим подписчикам.

Пользователи Казнета оценили и красивое исполнение, и песню, в которой поется о любви к родине, а также костюмы участников группы.

"Превосходно", "Удачи вам, Жазира", "Костюмы прям шик, а какая красивая песня", - отозвались фанаты.

Немногим ранее певица познакомила читательскую аудиторию с группой "Тұмар", которая была создана всего несколько месяцев назад.

В ее состав вошли талантливые молодые музыканты, которые поют казахские песни и мастерски играют на национальных инструментах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2011308-zhazira-bayrbekova-i-zhanbolat-erbatyrov-ispolnili-novuyu-pesnyu-s-gruppoy-tumar/