"Сниматься в кино должны профессионалы": Динара Кырыкбаева высказалась о своей актерской карьере
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Казахстанская певица Динара Кырыкбаева объяснила подписчикам в своем Instagram-аккаунте, почему не планирует сниматься в кино, передает NUR.KZ.
Один из подписчиков поинтересовался у Динары, согласилась бы она сниматься в кино. На что отечественная знаменитость ответила, что для начала ей необходимо закончить курсы актерского мастерства.
"Если честно, наверное, не согласилась бы потому, что я не актриса. Я не училась этому. Я считаю, что сниматься в кино должны профессионалы. Те люди, которые этому учились, заканчивали академии, курсы проходили. Но если вдруг в будущем я захочу быть актрисой, то, возможно, мне нужно в первую очередь закончить какие-то курсы актерского мастерства", - прокомментировала отечественная певица.
Видео взято со страницы Динары Кырыкбаевой в Instagram
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2011294-snimatsya-v-kino-dolzhny-professionaly-dinara-kyrykbaeva-vyskazalas-o-svoey-akterskoy-karere/