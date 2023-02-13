"В каждой композиции заложена душа": Мирас Жугунусов выпустил новый музыкальный альбом

Мирас Жугунусов. Фото: instagram.com/zhugunussov.mj

Казахстанский певец Мирас Жугунусов представил новый музыкальный альбом, который уже вышел в свет. О премьере альбома "Сен-Ем" исполнитель написал в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Мирас Жугунусов - талантливый молодой исполнитель, его песни "Зымыран" и "Сен туралы" возглавили музыкальные чарты страны и полюбились слушателям.

Новый альбом под названием "Сен-Ем" посвящен извечной теме любви. Полная версия музыкальной новинки вышла на YouTube-канале артиста.

"Тема любви вечна, ее воспевали многие исполнители мировых площадок. Мои песни дают мне смысл творить и созидать для моей аудитории.

В каждой композиции заложена душа, с каждой песней я открываю новый удивительный мир, в котором я счастлив пребывать со своей публикой.

Наши чувства творят новую энергию добра, делают счастливыми и позволяют дарить любовь через песни. Треки, которые представлены в моем альбоме, были созданы через мои чувства и ощущения. И я верю, что от сердца к сердцу мои песни дойдут до вас", - отметил Мирас.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2009195-v-kazhdoy-kompozitsii-zalozhena-dusha-miras-zhugunusov-vypustil-novyy-muzykalnyy-albom/