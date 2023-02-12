Тина Кароль в шелковом платье-комбинации без белья очаровала женственным образом

Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками своими новыми пикантными фото. В своем Telegram-канале она опубликовала серию соблазнительных снимков в миниатюрном черном платье.

Знаменитость разместила фотографии в черном шелковом платье-комбинации без белья. Наряд украшен кружевами, что делает его еще более сексуальным и женственным. Свой образ певица дополнила белым пиджаком и высокими черными сапогами. Волосы у нее небрежно распущены, а на лице нанесен легкий повседневный макияж.

"Стерся любимый чехол на телефон. Рисунок фан Тины", – подписала опубликованные кадры Кароль.

"Хочу быть лифтом", "Какая красивая", "Тушите этот пожар", "Сны теперь будут горячими", "Шикарна", – пишут поклонники артистки в комментариях.

Тина Кароль ­– украинская певица, актриса, автор песен, телеведущая, народная артистка Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2008843-tina-karol-v-shelkovom-plate-kombinatsii-bez-belya-ocharovala-zhenstvennym-obrazom/