Кентал и Асель Таласан презентовали романтический трек

Кентал и Асель Таласан. Фото: instagram.com/kentalkz

Казахстанский исполнитель Талгат Кенжебулатов, известный как Кентал, спел в дуэте с певицей Асель Таласан. Артисты презентовали романтический трек, передает NUR.KZ.

О премьере совместного трека артисты написали в соцсетях. Кентал отметил, что презентация песни состоялась в день рождения Асель.

"Сегодня у нашего близкого друга день рождения, и в честь этого мы с именинницей дарим всем слушателям волшебную песню "Сладкий яд". Друзья, добавляем в свои плейлисты наш трек. Асель, с днем рождения! Мы тебя любим", - написал артист в своей ленте.

"Спасибо за классный дуэт", - поблагодарила Кентала именинница.

"Прекрасное исполнение", "Какие вы гармоничные", "Душевная песня, вы молодцы", "Очень пахнет хитом", "Песня супер", - отреагировали на музыкальную новинку пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2008752-kental-i-asel-talasan-prezentovali-romanticheskiy-trek/