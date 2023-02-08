Куралай Анарбекова сообщила о скорой премьере своего фильма
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Казахстанская актриса и продюсер Куралай Анарбекова рассказала, что занята подготовкой к выходу своего нового фильма на большие экраны. Премьера состоится уже в этом месяце, передает NUR.KZ.
"Рабочий график в последнее время в связи с подготовкой к выходу фильма "Вакцина от коррупции" проходит в режиме 24/7. Друзья, коллеги, скоро обращусь персонально к каждому из вас, ждите приглашения на предпоказ!" - написала актриса в Instagram.
В хештеге актриса отметила дату выхода - 23 февраля. Куралай также рассказала, что новый фильм снят в жанре комедии.
"Фильм "Вакцина от коррупции" - это легкая комедия с глубоким и философским смыслом. Мы написали классный сценарий, заполнили его захватывающими сценами, привлекли отличный актерский состав и постарались на все сто", - пояснила продюсер.
Подписчики обрадовались хорошей новости и оценили новые фото актрисы.
"Удачи, ждем!", "Я хочу вас видеть в вашем фильме", "Уау, какая фигура", "Да вы настоящая модель", "Мне бы хотелось пойти на предпоказ", "Вы очень талантливая, Куралай", - отреагировали пользователи Казнета.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2008582-kuralay-anarbekova-soobschila-o-skoroy-premere-svoego-filma/