Куралай Анарбекова сообщила о скорой премьере своего фильма

Куралай Анарбекова. Фото: instagram.com/kuralay_corich

Казахстанская актриса и продюсер Куралай Анарбекова рассказала, что занята подготовкой к выходу своего нового фильма на большие экраны. Премьера состоится уже в этом месяце, передает NUR.KZ.

"Рабочий график в последнее время в связи с подготовкой к выходу фильма "Вакцина от коррупции" проходит в режиме 24/7. Друзья, коллеги, скоро обращусь персонально к каждому из вас, ждите приглашения на предпоказ!" - написала актриса в Instagram.

В хештеге актриса отметила дату выхода - 23 февраля. Куралай также рассказала, что новый фильм снят в жанре комедии.

"Фильм "Вакцина от коррупции" - это легкая комедия с глубоким и философским смыслом. Мы написали классный сценарий, заполнили его захватывающими сценами, привлекли отличный актерский состав и постарались на все сто", - пояснила продюсер.

Подписчики обрадовались хорошей новости и оценили новые фото актрисы.

"Удачи, ждем!", "Я хочу вас видеть в вашем фильме", "Уау, какая фигура", "Да вы настоящая модель", "Мне бы хотелось пойти на предпоказ", "Вы очень талантливая, Куралай", - отреагировали пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2008582-kuralay-anarbekova-soobschila-o-skoroy-premere-svoego-filma/