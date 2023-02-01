Аскар Ильясов получил награду на кинофестивале в Мумбаи (фото, видео)

Алдияр Байракимов и Аскар Ильсов. Фото: instagram.com/askar.ilyassov

Казахстанский актер Аскар Ильясов, сыгравший в фильме "Паралимпиец", получил награду на кинофестивале ШОС, прошедшем с 27 по 31 января в Мумбаи. Он одержал победу в номинации "Лучшая мужская роль", передает NUR.KZ.

Радостным событием Аскар Ильясов поделился со своими фанатами в Instagram.

"Мумбайский кинофестиваль. Фильм "Паралимпиец". Награда за лучшую мужскую роль", - подписал Аскар видео, на котором был заснят момент его награждения на сцене.

Аскар талантливо сыграл в фильме "Паралимпиец" перспективного лыжника Максата, который мечтал завоевать золотую медаль на Олимпиаде, однако в результате ужасающей аварии потерял ногу. Спортсмен доказывает, что его дух не сломлен, приняв участие в Паралимпийских играх.

В сторис Аскар выложил фото с режиссером фильма Алдияром Байракимовым и отечественным певцом Димашем Кудайбергеном, который был в составе международного жюри кинофестиваля Шанхайской организации сотрудничества. На фото молодые люди с гордостью держат в руках казахстанский флаг.

Алдияр Байракимов, Аскар Ильясов и Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/askar.ilyassov

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2007557-askar-ilyasov-poluchil-nagradu-na-kinofestivale-v-mumbai-foto-video/