"Наша дружба в кадре стала настоящей": Безруков рассказал о съемках в сериале "Бригада"

Сергей Безруков. Фото: instagram.com/s_bezrukov

Российский актер Сергей Безруков рассказал, как снималась "Бригада". Он раскрыл приемы режиссера Алексея Сидорова, которые были использованы для успеха сериала, передает NUR.KZ.

"На два года я стал Сашей, Дима - Косом, Паша - Пчелой, Володя - Филом. И не только в кадре, но и на съемочной площадке. Сценическими именами нас называли все - от осветителей и ассистентов до, конечно же, режиссера.

Это был один из приемов, который использовал Алексей Сидоров во время съемок "Бригады", чтобы мы не просто хорошо играли свои роли, но и, действительно, поверили в них и перевоплотились", - рассказал Сергей Безруков своим подписчикам в Instagram.

Актер также вспомнил, как подружился с коллегами по съемочной площадке.

"Благодаря еще одному его приему наша дружба в кадре стала настоящей, зритель в нее поверил. Все потому, что перед съемками Леша отправил нас в театральный пансионат на несколько дней с единственной задачей: "Вы должны стать настоящей командой".

И, действительно, мы ехали туда, совсем не зная друг друга, а вернулись настоящими друзьями, как будто и правда были с первого класса вместе", - отметил исполнитель роли Саши Белого.

"Мой любимый сериал, раз 10 пересмотрела", "Да, в этом сериале актеры не играют, они живут", "Вы не на два года стали Сашей. Вас до сих пор называют так, а это уже 20 лет", "Бригада" - это легенда", - написали под постом актера пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2007394-nasha-druzhba-v-kadre-stala-nastoyaschey-bezrukov-rasskazal-o-semkah-v-seriale-brigada/