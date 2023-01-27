"Мое сердце рядом": Маржан Арапбаева сняла романтический клип с участием мужа

Маржан Арапбаева. Фото: instagram.com/arapbayevamarzhan

Казахстанская певица Маржан Арапбаева сообщила фанатам, что сняла романтический клип с участием своего супруга. Фанаты заявили, что будут с нетерпением ждать его премьеры, передает NUR.KZ.

Певица опубликовала рабочую сцену из нового клипа в своем Instagram.

"Чтобы новый год принес много хорошего, я приступила к новым проектам. Главная моя задача - внести свою лепту в развитие казахстанского искусства.

Хочу чтобы мои слушатели, дети, родные, близкие получили хорошие впечатления от моего творчества. Жизнь продолжатся. Будем живы-здоровы, пусть у нас будет много солнечных дней. Я благодарна, что мое сердце рядом со мной и всегда поддерживает меня", - отметила она.

О том, что ее супруг снялся в новом клипе Маржан рассказала также в сторис.

Подписчики пожелали удачи любимой артистке.

"Супер, эффектная Маржан", "Пусть ваши крылья не опускаются", "Необыкновенная, желаю необыкновенного клипа", "О, любовь, будем ждать!", "Кажется, выйдет что-то замечательное", - отметили фанаты.

Видео взято со страницы Маржан Арапбаевой в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2007044-moe-serdtse-ryadom-marzhan-arapbaeva-snyala-romanticheskiy-klip-s-uchastiem-muzha/