Объявлены номинанты на премию "Оскар-2023"

Статуэтка. Иллюстративное фото: Emma McIntyre/WireImage via Getty Images

Вчера Американская киноакадемия объявила номинантов на премию "Оскар". Лидерами по числу номинаций стали "Все везде и сразу", "На Западном фронте без перемен" и "Банши Инишерина", сообщается на официальном сайте премии.

95-я церемония "Оскар" состоится 12 марта 2023 года в Лос-Анджелесе. Ведущим мероприятия в третий раз за карьеру станет телеведущий и комик Джимми Киммел.

Лучший фильм:

"Аватар: Путь воды"

"Банши Инишерина

"Элвис";

"На Западном фронте без перемен"

"Все везде и сразу"

"Фабельманы"

"Тар"

"Топ Ган: Мэверик"

"Треугольник печали"

"Говорят женщины"

Лучший режиссер:

Мартин Макдона ("Банши Инишерина")

Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт ("Все везде и сразу")

Стивен Спилберг ("Фабельманы")

Тодд Филд ("Тар")

Рубен Эстлунд ("Треугольник печали")

Лучшая мужская роль:

Остин Батлер ("Элвис")

Колин Фаррелл ("Банши Инишерина")

Брендан Фрейзер ("Кит")

Билл Найи ("Жить")

Пол Мескал ("Солнце мое")

Лучшая женская роль:

Кейт Бланшетт ("Тар")

Мишель Йео ("Все везде и сразу")

Ана де Армас ("Блондинка")

Андреа Райсборо ("Ради Лесли")

Мишель Уильямс ("Фабельманы")

Лучшая мужская роль второго плана:

Ке Хюи Куан ("Все везде и сразу")

Барри Кеоган ("Банши Инишерина")

Брендан Глисон ("Банши Инишерина")

Брайан Тайри Генри ("Мост через озеро")

Джадд Хирш ("Фабельманы")

Лучшая женская роль второго плана:

Анджела Бассетт ("Черная пантера: Ваканда навсегда")

Хонг Чау ("Кит")

Керри Кондон ("Банши Инишерина")

Джейми Ли Кертис ("Все везде и сразу")

Стефани Сюй ("Все везде и сразу")

Лучший оригинальный сценарий:

"Банши Инишерина"

"Все везде и сразу"

"Фабельманы"

"Тар"

"Треугольник печали"

Лучший адаптированный сценарий:

"На Западном фронте без перемен"

"Достать ножи: Стеклянная луковица"

"Жить"

"Топ Ган: Мэверик"

"Женские сплетни"

Лучшие визуальные эффекты:

"На Западном фронте без перемен"

"Аватар: Путь воды"

"Бэтмен"

"Черная пантера: Ваканда навсегда"

"Топ Ган: Мэверик"

Лучший звук:

"На Западном фронте без перемен"

"Аватар: Путь воды"

"Бэтмен"

"Элвис"

"Топ Ган: Мэверик"

Лучший игровой короткометражный фильм:

"Прощание по-ирландски"

"Ивалу"

"Ученица"

"Ночная поездка"

"Красный чемодан"

Лучший дизайн:

"На Западном фронте без перемен"

"Аватар: Путь воды"

"Вавилон"

"Элвис"

"Фабельманы"

Лучший дизайн костюмов:

"Вавилон"

"Черная пантера: Ваканда навсегда"

"Элвис"

"Все везде и сразу"

"Мистер Харрис едет в Париж"

Лучшая оригинальная песня:

Naatu Naatu, ("RRR: Рядом ревет революция")

Lift Me Up ("Черная пантера: Ваканда навсегда")

Hold My Hand ("Топ Ган: Мэверик")

This is a Life ("Все везде и сразу")

Applause ("Теперь вместе")

Лучший саундтрек:

"На Западном фронте без перемен"

"Вавилон"

"Банши Инишерина"

"Все везде и сразу"

"Фабельманы"

Лучший грим и прически:

"На Западном фронте без перемен"

"Бэтмен"

"Черная пантера: Ваканда навсегда"

"Элвис"

"Кит"

Лучший фильм на иностранном языке:

"На Западном фронте без перемен"

"Аргентина, 1985"

"Близко"

"Иа"

"Тихоня"

Лучший монтаж:

"Банши Инишерина"

"Элвис"

"Все везде и сразу"

"Тар"

"Топ Ган: Мэверик"

Лучший документальный фильм:

"Все, что дышит"

"Вулкан любви"

"Вся красота и кровопролитие"

"Дом из щепок"

"Навальный"

Лучший документальный короткометражный фильм:

"Эффект Марты Митчелл"

"Как измеряется год?"

"Заклинатели слонов"

"Выход"

"Незнакомец у ворот"

Лучшая операторская работа:

"Тар"

"Элвис"

"Империя света"

"На западном фронте без перемен"

"Бардо"

Лучший мультфильм:

"Пиноккио Гильермо дель Торо"

"Марсель, ракушка в ботинках"

"Кот в сапогах: Последнее желание"

"Я краснею"

"Морской монстр"

Лучший короткометражный мультфильм:

"Мальчик, Крот, Лис и Конь"

"Летающий моряк"

"Продавцы льда"

"Мой год членов"

"Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это".

Отметим, что в этот раз в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" числится картина о российском политике Алексее Навальном.

Премьера фильма состоялась в январе 2022 года. Картина рассказывает о событиях, связанных с отравлением Навального в августе 2020 года, включая лечение и реабилитацию в Германии, его попытку расследовать произошедшее, а также арест самого политика, который вернулся в Москву.

Как известно, учредителем премии "Оскар" является Академия кинематографических искусств и наук.

На официальном сайте Академии сообщается, что она была основана в 1927 году и является ведущей в мире организацией, связанной с кино, в которую входят более 10 тысяч выдающихся деятелей кинематографа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2006651-obyavleny-nominanty-na-premiyu-oskar-2023/