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Объявлены номинанты на премию "Оскар-2023"

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Статуэтка "Оскара" на сцене
Статуэтка. Иллюстративное фото: Emma McIntyre/WireImage via Getty Images

Вчера Американская киноакадемия объявила номинантов на премию "Оскар". Лидерами по числу номинаций стали "Все везде и сразу", "На Западном фронте без перемен" и "Банши Инишерина", сообщается на официальном сайте премии.

95-я церемония "Оскар" состоится 12 марта 2023 года в Лос-Анджелесе. Ведущим мероприятия в третий раз за карьеру станет телеведущий и комик Джимми Киммел.

Лучший фильм:

  • "Аватар: Путь воды"
  • "Банши Инишерина
  • "Элвис";
  • "На Западном фронте без перемен"
  • "Все везде и сразу"
  • "Фабельманы"
  • "Тар"
  • "Топ Ган: Мэверик"
  • "Треугольник печали"
  • "Говорят женщины"

Лучший режиссер:

  • Мартин Макдона ("Банши Инишерина")
  • Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт ("Все везде и сразу")
  • Стивен Спилберг ("Фабельманы")
  • Тодд Филд ("Тар")
  • Рубен Эстлунд ("Треугольник печали")

Лучшая мужская роль:

  • Остин Батлер ("Элвис")
  • Колин Фаррелл ("Банши Инишерина")
  • Брендан Фрейзер ("Кит")
  • Билл Найи ("Жить")
  • Пол Мескал ("Солнце мое")

Лучшая женская роль:

  • Кейт Бланшетт ("Тар")
  • Мишель Йео ("Все везде и сразу")
  • Ана де Армас ("Блондинка")
  • Андреа Райсборо ("Ради Лесли")
  • Мишель Уильямс ("Фабельманы")

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Ке Хюи Куан ("Все везде и сразу")
  • Барри Кеоган ("Банши Инишерина")
  • Брендан Глисон ("Банши Инишерина")
  • Брайан Тайри Генри ("Мост через озеро")
  • Джадд Хирш ("Фабельманы")

Лучшая женская роль второго плана:

  • Анджела Бассетт ("Черная пантера: Ваканда навсегда")
  • Хонг Чау ("Кит")
  • Керри Кондон ("Банши Инишерина")
  • Джейми Ли Кертис ("Все везде и сразу")
  • Стефани Сюй ("Все везде и сразу")

Лучший оригинальный сценарий:

  • "Банши Инишерина"
  • "Все везде и сразу"
  • "Фабельманы"
  • "Тар"
  • "Треугольник печали"

Лучший адаптированный сценарий:

  • "На Западном фронте без перемен"
  • "Достать ножи: Стеклянная луковица"
  • "Жить"
  • "Топ Ган: Мэверик"
  • "Женские сплетни"

Лучшие визуальные эффекты:

  • "На Западном фронте без перемен"
  • "Аватар: Путь воды"
  • "Бэтмен"
  • "Черная пантера: Ваканда навсегда"
  • "Топ Ган: Мэверик"

Лучший звук:

  • "На Западном фронте без перемен"
  • "Аватар: Путь воды"
  • "Бэтмен"
  • "Элвис"
  • "Топ Ган: Мэверик"

Лучший игровой короткометражный фильм:

  • "Прощание по-ирландски"
  • "Ивалу"
  • "Ученица"
  • "Ночная поездка"
  • "Красный чемодан"

Лучший дизайн:

  • "На Западном фронте без перемен"
  • "Аватар: Путь воды"
  • "Вавилон"
  • "Элвис"
  • "Фабельманы"

Лучший дизайн костюмов:

  • "Вавилон"
  • "Черная пантера: Ваканда навсегда"
  • "Элвис"
  • "Все везде и сразу"
  • "Мистер Харрис едет в Париж"

Лучшая оригинальная песня:

  • Naatu Naatu, ("RRR: Рядом ревет революция")
  • Lift Me Up ("Черная пантера: Ваканда навсегда")
  • Hold My Hand ("Топ Ган: Мэверик")
  • This is a Life ("Все везде и сразу")
  • Applause ("Теперь вместе")

Лучший саундтрек:

  • "На Западном фронте без перемен"
  • "Вавилон"
  • "Банши Инишерина"
  • "Все везде и сразу"
  • "Фабельманы"

Лучший грим и прически:

  • "На Западном фронте без перемен"
  • "Бэтмен"
  • "Черная пантера: Ваканда навсегда"
  • "Элвис"
  • "Кит"

Лучший фильм на иностранном языке:

  • "На Западном фронте без перемен"
  • "Аргентина, 1985"
  • "Близко"
  • "Иа"
  • "Тихоня"

Лучший монтаж:

  • "Банши Инишерина"
  • "Элвис"
  • "Все везде и сразу"
  • "Тар"
  • "Топ Ган: Мэверик"

Лучший документальный фильм:

  • "Все, что дышит"
  • "Вулкан любви"
  • "Вся красота и кровопролитие"
  • "Дом из щепок"
  • "Навальный"

Лучший документальный короткометражный фильм:

  • "Эффект Марты Митчелл"
  • "Как измеряется год?"
  • "Заклинатели слонов"
  • "Выход"
  • "Незнакомец у ворот"

Лучшая операторская работа:

  • "Тар"
  • "Элвис"
  • "Империя света"
  • "На западном фронте без перемен"
  • "Бардо"

Лучший мультфильм:

  • "Пиноккио Гильермо дель Торо"
  • "Марсель, ракушка в ботинках"
  • "Кот в сапогах: Последнее желание"
  • "Я краснею"
  • "Морской монстр"

Лучший короткометражный мультфильм:

  • "Мальчик, Крот, Лис и Конь"
  • "Летающий моряк"
  • "Продавцы льда"
  • "Мой год членов"
  • "Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это".

Отметим, что в этот раз в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" числится картина о российском политике Алексее Навальном.

Премьера фильма состоялась в январе 2022 года. Картина рассказывает о событиях, связанных с отравлением Навального в августе 2020 года, включая лечение и реабилитацию в Германии, его попытку расследовать произошедшее, а также арест самого политика, который вернулся в Москву.

Как известно, учредителем премии "Оскар" является Академия кинематографических искусств и наук.

На официальном сайте Академии сообщается, что она была основана в 1927 году и является ведущей в мире организацией, связанной с кино, в которую входят более 10 тысяч выдающихся деятелей кинематографа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2006651-obyavleny-nominanty-na-premiyu-oskar-2023/

Автор: Айбекова Сауле
Объявлены номинанты на премию "Оскар-2023"

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