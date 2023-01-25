Объявлены номинанты на премию "Оскар-2023"
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Вчера Американская киноакадемия объявила номинантов на премию "Оскар". Лидерами по числу номинаций стали "Все везде и сразу", "На Западном фронте без перемен" и "Банши Инишерина", сообщается на официальном сайте премии.
95-я церемония "Оскар" состоится 12 марта 2023 года в Лос-Анджелесе. Ведущим мероприятия в третий раз за карьеру станет телеведущий и комик Джимми Киммел.
Лучший фильм:
- "Аватар: Путь воды"
- "Банши Инишерина
- "Элвис";
- "На Западном фронте без перемен"
- "Все везде и сразу"
- "Фабельманы"
- "Тар"
- "Топ Ган: Мэверик"
- "Треугольник печали"
- "Говорят женщины"
Лучший режиссер:
- Мартин Макдона ("Банши Инишерина")
- Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт ("Все везде и сразу")
- Стивен Спилберг ("Фабельманы")
- Тодд Филд ("Тар")
- Рубен Эстлунд ("Треугольник печали")
Лучшая мужская роль:
- Остин Батлер ("Элвис")
- Колин Фаррелл ("Банши Инишерина")
- Брендан Фрейзер ("Кит")
- Билл Найи ("Жить")
- Пол Мескал ("Солнце мое")
Лучшая женская роль:
- Кейт Бланшетт ("Тар")
- Мишель Йео ("Все везде и сразу")
- Ана де Армас ("Блондинка")
- Андреа Райсборо ("Ради Лесли")
- Мишель Уильямс ("Фабельманы")
Лучшая мужская роль второго плана:
- Ке Хюи Куан ("Все везде и сразу")
- Барри Кеоган ("Банши Инишерина")
- Брендан Глисон ("Банши Инишерина")
- Брайан Тайри Генри ("Мост через озеро")
- Джадд Хирш ("Фабельманы")
Лучшая женская роль второго плана:
- Анджела Бассетт ("Черная пантера: Ваканда навсегда")
- Хонг Чау ("Кит")
- Керри Кондон ("Банши Инишерина")
- Джейми Ли Кертис ("Все везде и сразу")
- Стефани Сюй ("Все везде и сразу")
Лучший оригинальный сценарий:
- "Банши Инишерина"
- "Все везде и сразу"
- "Фабельманы"
- "Тар"
- "Треугольник печали"
Лучший адаптированный сценарий:
- "На Западном фронте без перемен"
- "Достать ножи: Стеклянная луковица"
- "Жить"
- "Топ Ган: Мэверик"
- "Женские сплетни"
Лучшие визуальные эффекты:
- "На Западном фронте без перемен"
- "Аватар: Путь воды"
- "Бэтмен"
- "Черная пантера: Ваканда навсегда"
- "Топ Ган: Мэверик"
Лучший звук:
- "На Западном фронте без перемен"
- "Аватар: Путь воды"
- "Бэтмен"
- "Элвис"
- "Топ Ган: Мэверик"
Лучший игровой короткометражный фильм:
- "Прощание по-ирландски"
- "Ивалу"
- "Ученица"
- "Ночная поездка"
- "Красный чемодан"
Лучший дизайн:
- "На Западном фронте без перемен"
- "Аватар: Путь воды"
- "Вавилон"
- "Элвис"
- "Фабельманы"
Лучший дизайн костюмов:
- "Вавилон"
- "Черная пантера: Ваканда навсегда"
- "Элвис"
- "Все везде и сразу"
- "Мистер Харрис едет в Париж"
Лучшая оригинальная песня:
- Naatu Naatu, ("RRR: Рядом ревет революция")
- Lift Me Up ("Черная пантера: Ваканда навсегда")
- Hold My Hand ("Топ Ган: Мэверик")
- This is a Life ("Все везде и сразу")
- Applause ("Теперь вместе")
Лучший саундтрек:
- "На Западном фронте без перемен"
- "Вавилон"
- "Банши Инишерина"
- "Все везде и сразу"
- "Фабельманы"
Лучший грим и прически:
- "На Западном фронте без перемен"
- "Бэтмен"
- "Черная пантера: Ваканда навсегда"
- "Элвис"
- "Кит"
Лучший фильм на иностранном языке:
- "На Западном фронте без перемен"
- "Аргентина, 1985"
- "Близко"
- "Иа"
- "Тихоня"
Лучший монтаж:
- "Банши Инишерина"
- "Элвис"
- "Все везде и сразу"
- "Тар"
- "Топ Ган: Мэверик"
Лучший документальный фильм:
- "Все, что дышит"
- "Вулкан любви"
- "Вся красота и кровопролитие"
- "Дом из щепок"
- "Навальный"
Лучший документальный короткометражный фильм:
- "Эффект Марты Митчелл"
- "Как измеряется год?"
- "Заклинатели слонов"
- "Выход"
- "Незнакомец у ворот"
Лучшая операторская работа:
- "Тар"
- "Элвис"
- "Империя света"
- "На западном фронте без перемен"
- "Бардо"
Лучший мультфильм:
- "Пиноккио Гильермо дель Торо"
- "Марсель, ракушка в ботинках"
- "Кот в сапогах: Последнее желание"
- "Я краснею"
- "Морской монстр"
Лучший короткометражный мультфильм:
- "Мальчик, Крот, Лис и Конь"
- "Летающий моряк"
- "Продавцы льда"
- "Мой год членов"
- "Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это".
Отметим, что в этот раз в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" числится картина о российском политике Алексее Навальном.
Премьера фильма состоялась в январе 2022 года. Картина рассказывает о событиях, связанных с отравлением Навального в августе 2020 года, включая лечение и реабилитацию в Германии, его попытку расследовать произошедшее, а также арест самого политика, который вернулся в Москву.
Как известно, учредителем премии "Оскар" является Академия кинематографических искусств и наук.
На официальном сайте Академии сообщается, что она была основана в 1927 году и является ведущей в мире организацией, связанной с кино, в которую входят более 10 тысяч выдающихся деятелей кинематографа.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2006651-obyavleny-nominanty-na-premiyu-oskar-2023/