"Влюблена в него": Диас Аблаев украл сердца фанаток, исполнив свою новую песню

Диас Аблаев. Фото: instagram.com/dias_ablayev

Казахстанский исполнитель Диас Аблаев презентовал новую песню "Ты сохрани". Певец признался, что хотел бы, чтобы песня стала гимном для тех, кто пережил безответную любовь и расставание, передает NUR.KZ.

Диас Аблаев назвал новую песню, композитором которой является, "самой личной".

"Хочу поблагодарить Алибека Сурабалдинова, который выслушал мою историю и написал лучший текст, который можно было написать для этой песни. Он в точности передал все мои чувства на тот момент, спасибо, бро", - написал Диас в своем Instagram.

Артист признался, что пережил безответную любовь.

"Хочу, чтобы эта песня стала гимном для всех тех, кто когда-то безответно любил, кто недавно расстался. Кто остро переживает расставания. Чтобы эта песня придавала сил пережить все это. И у меня в жизни было такое, это нереально трудно.

Никому не пожелаю влюбиться первый раз безответно. Затем ты снова влюбляешься, расстаешься и снова чувствуешь себя тряпкой. На то мы и люди, мы бессильны перед любовью. Надеюсь, я смог донести до вас суть.

Трек и видео доступны на всех площадках! Жду ваши эмоции, переживания и комментарии", - отметил исполнитель.

"Красиво", "Очень душевно и лирично", "Раз 10 пересмотрела, просто прекрасно", "Влюблена в него", "О, наконец-то", "Какой сладкий голос", - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2006160-vlyublena-v-nego-dias-ablaev-ukral-serdtsa-fanatok-ispolniv-svoyu-novuyu-pesnyu/