"Влюблена в него": сын Нагимы Ескалиевой представил свою самую личную песню (видео)
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Казахстанский певец Диас Аблаев, сын Нагимы Ескалиевой, представил свою самую личную песню "Ты сохрани". Премьера трека пройдет 20 января, передает NUR.KZ.
Отрывок из новой песни Диас опубликовал на своей странице в Instagram.
"Ты сохрани" 20.01.23 - моя самая личная песня", - написал музыкальный исполнитель.
Кому посвящен трек, артист не указал.
"Ты отпусти, не держи, на прощанье мы оставим наши сны. Ты сохрани...", - поется в отрывке.
Поклонницы Аблаева заявили, что с нетерпением ждут полной версии его музыкального произведения.
"Ваяй, жду с нетерпением!", "Влюблена в него", "Какой сладкий голос", "В самое сердце", "Диас... так трогательно!", "Ооо, наконец-то", "Уже люблю эту песню", - прокомментировали они.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2005265-vlyublena-v-nego-syn-nagimy-eskalievoy-predstavil-svoyu-samuyu-lichnuyu-pesnyu-video/