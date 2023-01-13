"Влюблена в него": сын Нагимы Ескалиевой представил свою самую личную песню (видео)

Диас Аблаев. Фото: instagram.com/dias_ablayev

Казахстанский певец Диас Аблаев, сын Нагимы Ескалиевой, представил свою самую личную песню "Ты сохрани". Премьера трека пройдет 20 января, передает NUR.KZ.

Отрывок из новой песни Диас опубликовал на своей странице в Instagram.

"Ты сохрани" 20.01.23 - моя самая личная песня", - написал музыкальный исполнитель.

Кому посвящен трек, артист не указал.

"Ты отпусти, не держи, на прощанье мы оставим наши сны. Ты сохрани...", - поется в отрывке.

Поклонницы Аблаева заявили, что с нетерпением ждут полной версии его музыкального произведения.

"Ваяй, жду с нетерпением!", "Влюблена в него", "Какой сладкий голос", "В самое сердце", "Диас... так трогательно!", "Ооо, наконец-то", "Уже люблю эту песню", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2005265-vlyublena-v-nego-syn-nagimy-eskalievoy-predstavil-svoyu-samuyu-lichnuyu-pesnyu-video/