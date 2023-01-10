Музыкант из Кореи потряс соцсети своим кавером на песню Батырхана Шукенова "Дождь" (видео)

Сон Вон Соб. Кадр видео: YouTube/song wonsub송원섭

Южнокорейский музыкант Сон Вон Соб записал кавер на знаменитую песню Батырхана Шукенова "Дождь". Пользователи соцсети оценили получившийся трек и голос артиста, передает NUR.KZ.

Вон Соб часто записывает каверы на песни известных артистов, выкладывая их на своем YouTube-канале. Среди них композиции Мурата Насырова, Jah Khalib, Виктора Цоя, Kazka, Димы Билана, Валерия Меладзе и других исполнителей.

Теперь южнокореец выпустил очередной трек, взяв за основу песню Батырхана Шукенова "Дождь".

"Сон Вон Соб, спасибо за такую красивую песню! Очень нежно, душевно. Хочется слушать и слушать. Спасибо тебе!", "Наши песни на корейском вы поете так нежно и проникновенно... Спасибо, Вон Соб! За то, что делаете нас ближе, что даете нашим песням новую жизнь", "Зная творчество Батырхан Шукенова, могу сказать, что это шедевр на корейском, Вон Соб, браво! Так сердце защемило, светлая память, мы помним тебя, Батырхан! Спасибо большое", - прокомментировали пользователи соцсети видео музыканта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2004813-muzykant-iz-korei-potryas-sotsseti-svoim-kaverom-na-pesnyu-batyrhana-shukenova-dozhd-video/