Али Окапов и Мади Рымбаев презентовали совместный трек

Али Окапов и Мади Рымбаев. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанские певцы Али Окапов и Мади Рымбаев записали совместный трек под названием Senimen birgemin, чем очень порадовали своих подписчиков в соцсети, передает NUR.KZ.

Али Окапов презентовал новую песню фанатам, которую записал вместе с младшим братом - молодым певцом Мади Рымбаевым.

"Новый трек Senimen birgemin", - написал Али в своем Instagram, добавив три огненных смайлика.

В переводе с казахского языка "сенімен біргемін" означает "я с тобой". Одними из первых оставили свои реакции Диас Аблаев и Дильназ Ахмадиева.

К отзывам звездных коллег Али и Мади присоединились и другие подписчики, которые назвали новую музыкальную работу очень крутой.

А несколькими днями ранее Мади Рымбаев презентовал свой кавер на песню брата Sensiz ("Без тебя").

"Самый лучший кавер на эту песню мог сделать только ты, Мади", "Топ", "Трек классный", "Поздравляю", "Прекрасная песня", - оценили творчество молодого исполнителя пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2003787-ali-okapov-i-madi-rymbaev-prezentovali-sovmestnyy-trek/