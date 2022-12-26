"Это мегахит, второе дыхание": Наzима выпустила кавер на "Танец под дождем" (видео)

Наzима. Фото: instagram.com/13nazima

Казахстанская певица Наzима представила кавер на известную песню "Танец под дождем". Трек прозвучал в эфире 16 выпуска Cover show, передает NUR.KZ.

Видео нового кавера появилось на Youtube-канале Khabar TV.

В устах Наzимы песня авторства Эдуарда Бергалиева зазвучала совершенно по-новому, с присущей артистке нежностью. Судя по реакции аудитории, зрителям шоу женская версия трека пришлась по вкусу.

"Вспомнила школьные годы, влюбленность и грусть, такие приятные и добрые воспоминания об ушедшем времени. Понравился переход в первом припеве. Хочу, чтобы Назима выпустила обе песни", "Это мегахит, Назимушка, второе дыхание", "Назима - красавчик. Песня просто прелесть. Удачный выбор. Плюс одна песня в мой плейлист. Успехов тебе в творчестве", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2002989-eto-megahit-vtoroe-dyhanie-nazima-vypustila-kaver-na-tanets-pod-dozhdem-video/