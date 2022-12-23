Регина Тодоренко получила премию как ведущая года, но ее захейтили подписчики

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко была признана журналом Hello! Russia ведущей этого года. Однако, поделившись этим радостным событием с подписчиками, она получила от них порцию хейта, передает NUR.KZ.

"Ведущая года. Hello! Russia, благодарю за поддержку и внимание", - написала Регина, выложив на своей странице в Instagram фото с наградой.

Верные поклонники поздравили и похвалили Тодоренко, однако многие вместо этого обратили внимание на наряд телеведущей и раскритиковали ее.

"Боже,что с нарядом? Юбка и топ вообще не подходят", "Наряд неудачный, кажется, что у вас нет талии", "Фото с подмигиванием для меня самое пошлое фото, хуже него это фото с языком", "Сама красавица. Но наряд дурацкий", "Кто ваш стилист? Увольте", - высказались они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2002724-regina-todorenko-poluchila-premiyu-kak-veduschaya-goda-no-ee-zaheytili-podpischiki/