Дарья Александрова о возвращении на сцену: "Очень страшно начинать все заново"

Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Казахстанская актриса, телеведущая и певица Дарья Александрова высказалась о возвращении на музыкальную сцену. Она призналась, что страшно начинать все заново, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Дарья опубликовала видео одного из концертов, на которых она выступала в качестве певицы. Она призналась, что хотела бы вновь вернуться к музыке, но испытывает страх.

"Хочу ли я вернуться на сцену? Конечно! Но мне очень страшно начинать все заново", - написала Александрова.

"Мы даже награду как-то взяли - "Прорыв года". Боже мой, смотивируйте меня вернуться на сцену, если вам реально нравилось, что я делала", - обратилась к подписчикам бывшая солистка группы "Yes17".

Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2000922-darya-aleksandrova-o-vozvraschenii-na-stsenu-ochen-strashno-nachinat-vse-zanovo/