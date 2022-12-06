Жахан Утаргалиев рассказал, какую прибыль принес ему фильм "Джохан"

Жахан Утаргалиев и Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/zhahan_utargaliyev

Актер и продюсер Жахан Утаргалиев в интервью Динаре Сатжан рассказал о том, как ему удалось получить хорошую прибыль от проката своего первого фильма. Для съемок комедии "Джохан" шоумен продал свой дом.

Жахан признался, что ему нравится атмосфера на съемочной площадке. Он всегда мечтал снять свой фильм. Чтобы осуществить мечту Жахану пришлось продать дом.

"Я продал свой дом. Балжан на это согласилась, у нас не было выбора, нужны были деньги. Я уже начал снимать фильм. Мама тоже сказала: "Делай так, как считаешь нужным".

Она сказала, что поддержит любое мое решение. Мои домочадцы в меня верят, потому что я до этих дней доказывал все на деле, а не на словах.

Дом продался только тогда, когда фильм был почти готов. Поэтому мне пришлось влезть в долги. Дом продал за 60 млн тенге. Все говорили, что дешево, но я уже дал слово", - рассказал Жахан.

Динара Сатжан отметила, что Жахан не проиграл, потому что "Джохан" принес ему 850 млн тенге. Жахан признался, что поначалу никто не верил в его кино. А один из дистрибьютеров и вовсе не взялся за прокат фильма, найдя массу отговорок.

"Когда поехали к другому дистрибьютеру, там мне объяснили, что по их статистике, киноаудитория в Казахстане составляет 300 тысяч человек, и из них где-то 100 тысяч - казахоязычная аудитория, а у меня фильм на казахском языке.

Но я сказал: "Если вы в нас поверите, если вы нас поддержите, мы приведем в кинотеатры больше людей, просто поверьте в нас".

Тогда кинодистрибьютер сказал: "Мне кажется, что ты заработаешь. Мне подсказывает мое чутье". Наш фильм пришли посмотреть 550 тысяч человек. Хотя одновременно на экраны вышел "Доктор Стрэндж" от Marvel. Я знал об этом. Когда вышел "Доктор Стрэндж" наши кинозалы наполовину опустели.

Я записал видео, где обратился к казахстанцам. Рассказал, что снял кино, надеясь только на поддержку Аллаха и своих соотечественников. Попросил поддержать меня. Народ меня поддержал.

Конечно "Доктор Стрэндж" по кассе собрал больше. Но для дебютанта я получил очень хороший результат. Я объездил почти все города, обращаясь к зрителям: "Вы же идете ради меня в кино, почему я не могу приехать ради вас в ваш город". И ходил вместе с людьми в кино", - рассказал он.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2000358-zhahan-utargaliev-rasskazal-kakuyu-pribyl-prines-emu-film-dzhohan/