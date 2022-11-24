"До глубины души": Маржан Арапбаева спела дуэтом с Кайратом Нуртасом

Маржан Арапбаева: "1001 түн" бағдарламасы

Казахстанская певица Маржан Арапбаева сообщила своим фанатам о выходе музыкальной новинки. По многочисленным просьбам фолловеров она спела дуэтом с Кайратом Нуртасом, передает NUR.KZ.

О выходе трека Маржан рассказала в своем Instagram. Небезызвестная песня из репертуара Кайрата Нуртаса "Сені сүйем" зазвучала по-новому.

"По просьбам многих - дуэт с Кайратом Нуртасом. Вы можете послушать песню в исполнении Кайрата Нуртаса и Маржан Арапбаевой "Сені сүйем" на всех музыкальных платформах", - отметила Маржан.

"Голос Маржан, как всегда, на высшем уровне", "Всегда думала, как будет, если эти два певца вместе споют", "Маржан, вы украсите любую песню своим незабываемым голосом! Шикарно, достает до глубины души!", "Прекрасно! Два замечательных исполнителя! Гордость наша", "Уау, крутая песня. Красота", - отреагировали верные фанаты.

Но нашлись и критикующие.

"Кайрату идет, но вам как-то не очень", "Зачем петь давнюю песню, вовсе не интересно", - написали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1998724-do-glubiny-dushi-marzhan-arapbaeva-spela-duetom-s-kayratom-nurtasom/