"Не означает прощание с кино": Бибигуль Актан высказалась о своем переезде на Кипр

Бибигуль Актан. Фото: instagram.com/bibigul_aktan_s

Казахстанская актриса Бибигуль Актан, переехавшая на Кипр, высказалась по поводу съемок в фильмах. Она заявила, что ждет подходящего проекта, передает NUR.KZ.

"Мой переезд на Кипр не означает прощание с кино. Кино было, есть и всегда будет в моем сердце. Я веду переговоры по проектам, читаю сценарии. Наверное, это приходит с опытом, уже не гонишься за количеством, хочется качества. Я жду проекта, который западет в душу", - объяснила Бибигуль.

Поклонники в ответ принялись делиться впечатлениями от фильмов, в которых сыграла Актан.

"Вы самая харизматичная, красивая и талантливая актриса! Давно уже слежу за вами и вашим творчеством, вы прекрасны", "После сериала "Громовы" я в вас влюбился, часто его пересматриваю", "А мне понравился сериал с вашим участием "Ничего личного", после просмотра данного сериала я начал смотреть все фильмы и сериалы с вашим участием, неважно, главная роль или нет", - прокомментировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1998357-ne-oznachaet-proschanie-s-kino-bibigul-aktan-vyskazalas-o-svoem-pereezde-na-kipr/