Дильназ Ахмадиева в свой день рождения презентовала альбом из семи треков

Дильназ Ахмадиева. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Казахстанская певица Дильназ Ахмадиева отметила свое 42-летие и в честь дня рождения презентовала новый музыкальный альбом из семи треков, передает NUR.KZ.

Об этом рассказал продюсер Жан Муканов в публикации в Instagram.

"С днем рождения, Дилисенок! Одна из главных качеств, на мой взгляд, у Дильназ, помимо ее таланта и красоты, это верность! Верность творчеству, друзьям, семье, верность качеству проделанной работы!

Вот и сегодня, в свой день рождения, заслуженный деятель нашей страны Дильназ Ахмадиева презентовала в очередной раз свой качественный, вкусный альбом из семи треков! Все, как всегда, фермово! Поздравляю с днем рождения и желаю лишь здоровья и процветания!" - написал он.

Поклонники поздравили артистку с днем рождения и с выходом нового альбома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1998169-dilnaz-ahmadieva-v-svoy-den-rozhdeniya-prezentovala-albom-iz-semi-trekov/