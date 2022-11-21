Дильназ Ахмадиева в свой день рождения презентовала альбом из семи треков
Опубликовано:
Казахстанская певица Дильназ Ахмадиева отметила свое 42-летие и в честь дня рождения презентовала новый музыкальный альбом из семи треков, передает NUR.KZ.
Об этом рассказал продюсер Жан Муканов в публикации в Instagram.
"С днем рождения, Дилисенок! Одна из главных качеств, на мой взгляд, у Дильназ, помимо ее таланта и красоты, это верность! Верность творчеству, друзьям, семье, верность качеству проделанной работы!
Вот и сегодня, в свой день рождения, заслуженный деятель нашей страны Дильназ Ахмадиева презентовала в очередной раз свой качественный, вкусный альбом из семи треков! Все, как всегда, фермово! Поздравляю с днем рождения и желаю лишь здоровья и процветания!" - написал он.
Поклонники поздравили артистку с днем рождения и с выходом нового альбома.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1998169-dilnaz-ahmadieva-v-svoy-den-rozhdeniya-prezentovala-albom-iz-semi-trekov/