Российский актер снял видео, как приехал в Казахстан и встретил здесь Ди Каприо

Сергей Романович. Кадр видео: instagram.com/s_romanovich

Российский актер Сергей Романович снял видео на тему своего приезда в Казахстан. Используя нарезки из известных фильмов, он показал, как "встретил" здесь Леонардо Ди Каприо, с которым решил открыть бизнес, передает NUR.KZ.

Ролик, опубликованный Романовичем в Instagram, начинается со слов о том, что "в темные времена люди оказались перед сложным выбором".

Далее показывается, как Сергей решил отправиться в Казахстан. Здесь он случайно встречает Леонардо Ди Каприо, который "выглядит не очень", потому что "долго стоял на границе". Героям "предстоит невозможное" - снять квартиру в Алматы.

Один из арендодателей предложил Романовичу вариант жилья с дырявой крышей и захламленными комнатами. Слегка разочарованному Сергею сообщают, что за аренду такого замка придется отдать 2,5 миллиона тенге в сутки - хозяин рассчитывает в скором времени разбогатеть.

"Здесь будет довольно мило после ремонта", - обещает собственник жилья.

Позже Романович попадает на банкет вместе с Лео и пробует казы, который Ди Каприо приготовил собственноручно во время действия фильма "Выживший". Кроме того, Сергею посчастливилось познакомиться с местными авторитетами - в частности, с Русланом из фильма "Рэкетир".

"Короче, Лео, я понял: это офигенная страна, здесь такие гостеприимные люди. И я хочу развернуться по-крупному. Надо как-то выйти на их президента", - заявляет Романович, после чего отправляется к резиденции Токаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1996344-rossiyskiy-akter-snyal-video-kak-priehal-v-kazahstan-i-vstretil-zdes-di-kaprio/