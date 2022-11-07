Эминема включили в Зал славы рок-н-ролла

Эминем. Фото: Christopher Polk/Variety via Getty Images

37-я церемония включения артистов в Зал славы рок-н-ролла за вклад в развитие музыкальной индустрии состоялась в Лос-Анджелесе. В голосовании участвовали более 1000 экспертов: музыковеды, преподаватели, журналисты.

В этом году включения в Зал славы рок-н-ролла удостоились Эминем, Лайонел Ричи, Долли Партон, Duran Duran и The Eurythmics, пишет NBC.

Отмечается, что церемонию смогли посетить все представленные музыканты кроме бывшего гитариста Duran Duran Энди Тейлора.

Музыкант в настоящее время проходит лечение от онкологии.

Зал славы рок-н-ролла – американская музыкальная премия, основанная в 1983 году. Ее выдают популярным музыкантам, продюсерам и вокалистам за значительный вклад в музыкальную индустрию.

В прошлом году лауреатами стали Тина Тернер, The Go-Go’s, Джей-Зи, Foo Fighters, Кэрол Кинг и Тодд Рандгрен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1996136-eminema-vklyuchili-v-zal-slavy-rok-n-rolla/