"Ждем "пятизвездочный" хит": Кайрат Нуртас запечатлелся с коллегами (видео)

Нуртас, Тореали, Абдуллин, Айдар и Алкожа. Фото: instagram.com/kair_n

Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас опубликовал видео со звездными коллегами. Фанаты решили, что артисты приготовили для них музыкальную новинку, передает NUR.KZ.

Кайрат Нуртас поделился интригующим видео в своем Instagram. На кадрах он заходит в звукозаписывающую студию, садится за компьютер и включает музыку, один за другим к нему подходят коллеги по сцене - Ернар Айдар, Абдижаппар Алкожа, Торегали Тореали и Нурболат Абдуллин. Артисты обсуждают запись, а после смотрят в камеру и улыбаются.

"Наши хитмены", "Легенды, особенно Кайрат", "Когда пять пальцев смыкаются, получается кулак. Открывайте в себе хорошие качества, пойте вместе песни, будьте как одна семья", "Талантливые, многогранные красавчики Казахстана", "Они хотят вместе что-то исполнить", "Ждем "пятизвездочный" хит", "Новая волна современной эстрады", "Браво, все в сборе молодцы", "Охо, Майкл Джексон! Не подведите!" - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1995335-zhdem-pyatizvezdochnyy-hit-kayrat-nurtas-zapechatlelsya-s-kollegami-video/