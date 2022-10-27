"Моего отца тоже приглашали на роль": Фатима Кулибали о сериале "Аппақ келін"

Фатима Кулибали. Фото: instagram.com/fatima_kulibali

Казахстанская актриса и модель Фатима Кулибали рассказала о себе, а также показала фото своих родителей. Девушка отметила, что ее отца приглашали на роль в сериале "Аппақ келін", где она играет, передает NUR.KZ.

Актриса ответила на вопросы своих фанатов в Instagram. Она рассказала о себе новым подписчикам.

"Мне 28 лет. Актриса, модель. В школьные годы активно занималась легкой атлетикой (бег на короткие дистанции). Уже не замужем", - написала она о себе.

Сторис Фатимы Кулибали. Скрин: instagram.com/fatima_kulibali

Девушка показала фото своих родителей в молодости. Она ответила также на вопрос о религии.

"Я верующая, но не религиозная. Я выросла в семье, где в этом плане мне дали свободу, несмотря на то, что отец - выходец из исламской семьи (где читали пятикратный намаз).

Я не отношу себя к какой-либо религии, с почтением отношусь к каждой из них. Ведь каждая религия учит нас одному - не убей, не укради и т.д.

Для меня Всевышний, Аллах, Бог один, просто в каждой религии его называют по-разному, главное - вера в сердце", - написала молодая актриса, добавив, что не делит людей по нации, вероисповеданию, цвету кожи и глаз.

Сторис Фатимы Кулибали. Скрин: instagram.com/fatima_kulibali

Фатима рассказала, что ее отца приглашали на роль в сериале "Аппақ келін", где она играет Лию.

"Моего отца тоже звали на эту роль, но у него не получилось из-за занятости", - поведала она.

Сторис Фатимы Кулибали. Скрин: instagram.com/fatima_kulibali

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1994516-moego-ottsa-tozhe-priglashali-na-rol-fatima-kulibali-o-seriale-appaq-kelin/