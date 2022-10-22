Майя Бекбаева получила золотую медаль ТЮРКСОЙ за фильм о Мухтаре Ауэзове (фото, видео)

Майя Бекбаева и Султан Раев. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева получила золотую медаль ТЮРКСОЙ за работу над документальным фильмом о Мухтаре Ауэзове "Живая мишень", передает NUR.KZ.

Об этом Майя рассказала в своем Instagram.

"Сегодня Султан Раев, Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ (TURKSOY), вручил мне золотую медаль организации, за работу над документальным фильмом о Мухтаре Ауэзове "Живая мишень". TURKSOY планирует организовать показ фильма в странах тюркского мира, в том числе в эфире турецкого TRT Avaz.

TURKSOY - это международная организация, которую называют ЮНЕСКО тюркского мира, ее основная цель - содействие духовному сближению и укреплению братского единства тюркских народов, представление тюркской культуры в мире и трансляция ее традиций последующим поколениям. Благодарю за высокую оценку. Көп рахмет!" - написала Бекбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1993865-mayya-bekbaeva-poluchila-zolotuyu-medal-tyurksoy-za-film-o-muhtare-auezove-foto-video/