"Народная любовь дорогого стоит": Сатжан показала встречу Асанали Ашимова в аэропорту

Асанали Ашимов. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан поделилась в соцсети кадрами встречи Асанали Ашимова в аэропорту. Теледива была восхищена, как казахстанцы любят и чтят 85-летнего народного артиста СССР, передает NUR.KZ.

"Прилетела сегодня одним рейсом с Асанали Ашимовым и вот так тепло встречали народного артиста в порту. Народная любовь дорогого стоит", - написала Динара Сатжан в своем Instagram-аккаунте, где разместила видео с легендарным актером.

Асанали Ашимова встретили в аэропорту традиционным шашу из конфет, баурсаками, песнями под домбру и букетами цветов. Подписчики Динары Сатжан отметили, что Ашимов - личность, заслуживающая глубокого уважения.

"Как здорово! Это человек, имя которого вписано золотыми буквами в историю страны", "Прекрасный человек, легендарная личность", "Долгих лет жизни ему", "Настроение поднялось. Благодарю за то, что делитесь такими яркими эмоциями", - написали пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1993804-narodnaya-lyubov-dorogogo-stoit-satzhan-pokazala-vstrechu-asanali-ashimova-v-aeroportu/