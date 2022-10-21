"Многие говорят, что хотят родиться казахами": Сабуров об успехе казахстанцев за рубежом

Нурлан Сабуров. Фото: instagram.com/labelcomedians

Известный комик Нурлан Сабуров стал гостем программы "Түнгі студия", где ответил на вопросы ведущего Нурлана Коянбаева. Сабуров высказался об успехе казахстанцев за рубежом и отметил, что в будущем хочет выступить на казахском языке, передает NUR.KZ.

Нурлан Сабуров объяснил, почему сменил имидж и отрастил волосы.

"Я понимаю, что это ошибка. Я просто снимался в рекламе шампуня и решил в следующий раз буду сниматься минуты три. Я просто отрастил волосы, сначала это был спор, потом я решил - ну пока сойдет. С женой мы поспорили. Она сказала: "Ты не сможешь отрастить волосы". Тут я поймал ее на слове", - признался Нурлан.

Сабуров отметил, что тщательно готовится к сольным концертам на родине.

"Не так часто я приезжаю со стендапом. Дело в том, что это определенная работа, нужна подготовка, чтобы в особенности домой привезти качественный материал. Это требует времени.

Я с огромным удовольствием всегда приезжаю, меня потрясает, как тепло принимают в каждом городе. В первый день, когда был концерт в Алматы, это был чистый восторг", - рассказал Нурлан.

22 октября в Астане состоится концерт Сабурова. Он обратился к зрителям с просьбой.

"Если нас смотрят люди, которые придут ко мне на концерт, пожалуйста, не снимайте, мне уже не с чем выступать, полконцерта на YouTube, полконцерта в TikTok, в Instagram", - отметил он.

Нурлан также поведал, что хотел бы в будущем выступить на казахском языке.

"Я надеюсь, в будущем это произойдет. Дело в том, что у меня очень скудный словарный запас, если говорить про казахский язык, поэтому, к сожалению, на данный момент я не могу, могу лишь вставить некоторые шутки, уже в этом туре тоже. Но полноценно, думаю, в будущем это произойдет", - заявил Сабуров.

Комик отметил, что в Казахстане очень много талантливых людей.

"Уже сейчас в Казахстане, в частности в Алматы, есть комики, которые выступают на казахском, и это круто. Я много слежу за казахстанским стендапом, я рекомендую. Я думаю, что сейчас как комедия, так и творческая составляющая в Казахстане имеет огромный потенциал.

Я уверен, в ближайшие годы это будет только усиливаться. И в том числе стендап-комедия. Очень много самобытных уникальных комиков. Им просто нужно немного где-то помочь, и это все возрастет в какую-то индустрию", - поделился он.

Сабуров также высказался об успехе казахстанцев за рубежом. Назвав имена Димаша, Геннадия Головкина, Иманбека, Скриптонита и других, Коянбаев спросил гостя, можно ли сказать, что наступает "время казахов".

"На пространстве СНГ имидж за казахами. Многие говорят: "Я хочу родиться казахом", "Всегда есть казах, который делает это лучше".

То есть понятно, что это юмор, но вот это мягкая сила, которая благодаря всем этим людям, мне в меньшей степени, точно оказывает влияние на людей, которые не знакомы с Казахстаном.

И это очень круто. Это только начало, я уверен. Это будет и в искусстве, и в творчестве, и в музыке, в спорте, в культуре в целом, я уверен, это будет только усиливаться", - заявил Нурлан.

По казахской традиции гость программы не остался без подарка. Нурлану подарили национальный чапан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1993755-mnogie-govoryat-chto-hotyat-roditsya-kazahami-saburov-ob-uspehe-kazahstantsev-za-rubezhom/