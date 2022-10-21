"Все, что не убивает, делает нас сильнее": Anna Asti представила премьеру сингла

Анна Дзюба. Фото: instagram.com/astiselfmade

Певица Анна Дзюба, выступающая под псевднимом Anna Asti, сообщила о премьере своей песни. Трек о любви и раненой душе не мог оставить равнодушными ценителей ее творчества, передает NUR.KZ.

Анна презентовала сингл "Ночью на кухне" своим подписчикам в Instagram.

"Всех нас когда-то что-то очень больно ранило, но когда это повторяется, ты понемногу обрастаешь броней.

И уже нельзя ударить так больно, и ты чувствуешь, как становится безразлично, как начинаешь ценить себя уже совсем иначе, и как обесценивается то, что когда-то казалось важным. На место важного становимся мы сами.

И вот ночью на кухне ты теперь не будешь в одиночестве, с тобой будет эта песня, с тобой буду я и твоя сила, ты встанешь и пойдешь дальше.

Ведь все, что не убивает, делает нас сильнее и злее, злее", - написала Анна (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

"Аня! Я думаю, что тебя пометили знаком особым, когда ты была рождена", "Моя душа, с премьерой нас! Люблю безгранично!", "Мне кажется пушка-ракета всех танцполов", "Сразу все вспоминается и опять душа в решето, песня зачетная", - оставили свои реакции фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1993739-vse-chto-ne-ubivaet-delaet-nas-silnee-anna-asti-predstavila-premeru-singla/