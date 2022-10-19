Трек Наzимы и Миши Марвина попал в топ-5 "Яндекс Музыки"

Наzима и Миша Марвин. Фото: instagram.com/13nazima

Трек "Спасибо" казахстанской певицы Наzимы и Миши Марвина попал в топ-5 "Яндекс Музыки". Артистка рассказала, как создавалась их совместная работа, передает NUR.KZ.

Рейтинг треков опубликован на странице "Яндекс Музыки".

"Долгожданная песня о любви от музыкантов, чей роман обсуждали два года", - говорится в описании трека Наzимы и Миши Марвина.

Наzима прокомментировала попадание в топ-5 в своем Instagram.

"Как я счастлива! Пятое место в топе Music Yandex. Расскажу вам о том, как это все случилось у нас с Мишей Марвин. Песню написал он. И прислал мне демку. Конечно, мне она сразу очень понравилась (наши с вами вкусы совпали). На студии мы записали меня очень быстро.

Самое сложное было впереди. Съемки видео! У нас уже был опыт совместных съемок на песню Миши «Дура». Это видео, кстати, так и не вышло. А по опыту я помнила, что это будет очень тяжело! Так и случилось", - написала артистка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1993302-trek-nazimy-i-mishi-marvina-popal-v-top-5-yandeks-muzyki/