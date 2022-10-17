Участники группы BTS пройдут службу в армии

BTS. Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for Dick Clark Productions

Участники популярной корейской поп-группы BTS собираются пройти воинскую службу. Об этом заявил лейбл BigHit Music, представляющий южнокорейских звезд, в своем .

"BigHit Music горд сообщить, что участники BTS в данный момент планируют пройти обязательную воинскую службу", – заявили официальные представители музыкантов.

Отмечается, что "сейчас для этого идеальное время", а сами участники группы "горды послужить своей родине". В BigHit Music добавили, что с момента образования группы артисты достигли мировой известности, но сейчас, "как все здоровые молодые люди", они должны "отдать дань нуждам страны".

Все участники BTS будут проходить военную службу на основании индивидуального плана.

"Компания и члены BTS планируют воссоединиться вновь к 2025 году, когда их служба подойдет к концу", – сообщили в BigHit Music.

Согласно информации из открытых источников, по закону в Южной Корее обязательную воинскую службу должны проходить мужчины от 18 до 35 лет. Срок службы составляет около двух лет и может варьироваться в зависимости о рода войск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1993085-uchastniki-gruppy-bts-proydut-sluzhbu-v-armii/