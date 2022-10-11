Имя Димаша Кудайбергена появилось на обложке книги Джеки Чана (фото)

Обложка книги Джеки Чана. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген поздравил Джеки Чана с выходом новой книги. Казахстанский певец также выразил благодарность за то, что его имя появилось на ее обложке, передает NUR.KZ.

Димаш посвятил пост Джеки Чану в своем Instagram.

"Хочу от всей души поздравить своего любимого актера Джеки Чана с выходом новой книги. Шесть лет назад после первого тура шоу I am singer, когда люди по миру только узнали обо мне, он был первым артистом, кто поддержал меня и дал свое напутствие. Благодарю вас за теплое отношение ко мне.

И то, что мне довелось поработать над вашим фильмом "Авангард" в качестве исполнителя главной песни, навсегда останется одним из лучших моментов в моем творчестве. Благодарю вас за подарок и за то, что мое китайское имя 迪玛希 (Димаси) появилось на обложке вашей книги. Для меня большая честь", - написал артист.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1992030-imya-dimasha-kudaybergena-poyavilos-na-oblozhke-knigi-dzheki-chana-foto/