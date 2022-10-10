"Появился классный замысел": Куралай Анарбекова рассказала, что снимет новую комедию

Куралай Анарбекова. Фото: instagram.com/kuralay_corich

Казахстанская актриса и продюсер Куралай Анарбекова рассказала, что задумала снять новую комедию. Куралай уверена, что должно получиться отличное кино, передает NUR.KZ.

О своих планах кинопродюсер рассказала подписчикам в Instagram.

"Давно не рассказывала о своей работе. Подготовка к новому проекту идет к завершению, скоро мотор. Снимаю новую комедию с отличным кастом. Я уверена, что должно получиться отличное кино.

После "Тойханы" я взяла паузу, искала идею, смотрела на рынок, наблюдала за ситуацией, потому что в это безумное время как будто не знаешь, чего ожидать от следующего дня. А потом появился классный замысел.

Но пришлось повозиться со сценарием. Переписывали, меняли сценаристов, снова переписывали. Все, чтобы прийти к идеальному варианту. И вот мы готовы приступить к съемкам!" - поведала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Куралай также рассказала, что было тяжело подобрать локацию.

"Сейчас найти квартиру или дом для съемок - сложная и дорогая задача. Но мы справились (и потратились). Я даже думаю, что в пандемийное время было проще снимать, чем сейчас.

Я буду дальше рассказывать о процессе съемок нового фильма, обещаю появляться с подробностями в вашей ленте чаще", - заверила она.

Подписчики пожелали Куралай удачи в начинании.

"Мы ждем "Брат или брак-3", "Кайф!", "Молодец, трудолюбивая и красивая девушка", "Удачи! У вас выходят отличные продукты", "А как будет называться фильм, если не секрет?" - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1991859-poyavilsya-klassnyy-zamysel-kuralay-anarbekova-rasskazala-chto-snimet-novuyu-komediyu/