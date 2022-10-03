"Мы гордимся тобой": фанаты с воодушевлением восприняли новый трек Алишера Каримова

Алишер Каримов. Фото: instagram.com/alisher_k

Казахстанский певец Алишер Каримов представил премьеру своей песни "За лебедями белыми". Артист призвал подписчиков не отказываться от мечты, а претворять ее в жизнь, передает NUR.KZ.

О премьере романтического сингла артист сообщил своим поклонникам в соцсети.

"Никогда! Никогда не переставайте мечтать! Я уверен и знаю, что любую мечту можно сделать явью, можно открыть любую дверь во Вселенной. Главное - верить, желать и действовать! Пусть мой новый трек "За лебедями белыми" станет проводником к любой вашей заветной мечте! Ваш Алишер Каримов", - написал певец в Instagram.

Подписчики поздравили певца с премьерой песни и отметили, что трек им понравился.

"Алишер, наш милый Алишер, какой же ты добрый, чистый и искренний человечек, спасибо тебе, огромного тебе счастья от чистого сердца! Спасибо за трек, очень понравился", "Я даже в самолетах слушаю музыку Алишера Карима, очень харизматичный артист, голос супер", "Очень нежная и красивая песня", "Алишер, мы гордимся тобой", "Все, что ты исполняешь, берет за душу", - оставили свои отзывы фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1990816-my-gordimsya-toboy-fanaty-s-voodushevleniem-vosprinyali-novyy-trek-alishera-karimova/