Димаш Кудайберген показал видео с поклонниками на Fashion factor в Дубае

Димаш Кудайберген с поклонником. Кадр из видео: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген прилетел в Дубай, где примет участие в конкурсе Fashion factor в качестве члена жюри. Артист поделился видеозаписью с фанатами, которые встретили его перед конкурсом.

Видеозапись Димаш Выложил на своей странице в Instagram. На записи видно, как люди один за другим подходят к исполнителю, чтобы сфотографироваться с ним. Встреча с поклонниками проходила в большом зале перед сценой с закрытой кулисой.

"Fashion factor в Дубае скоро начнется", – написал артист в соцсети под видео.

В комментариях подписчики Димаша Кудайбергена как всегда завалили его пожеланиями удачи и лестными отзывами.

Ранее он рассказывал, что на модный конкурс его пригласили в качестве жюри. Тогда он упомянул, что уже направляется в Дубай, и поблагодарил родной Казахстан.

Напомним, в Алматы 23 сентября прошел грандиозный концерт исполнителя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1990587-dimash-kudaybergen-pokazal-video-s-poklonnikami-na-fashion-factor-v-dubae/