Димаш Кудайберген показал видео с поклонниками на Fashion factor в Дубае
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Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген прилетел в Дубай, где примет участие в конкурсе Fashion factor в качестве члена жюри. Артист поделился видеозаписью с фанатами, которые встретили его перед конкурсом.
Видеозапись Димаш Выложил на своей странице в Instagram. На записи видно, как люди один за другим подходят к исполнителю, чтобы сфотографироваться с ним. Встреча с поклонниками проходила в большом зале перед сценой с закрытой кулисой.
"Fashion factor в Дубае скоро начнется", – написал артист в соцсети под видео.
В комментариях подписчики Димаша Кудайбергена как всегда завалили его пожеланиями удачи и лестными отзывами.
Ранее он рассказывал, что на модный конкурс его пригласили в качестве жюри. Тогда он упомянул, что уже направляется в Дубай, и поблагодарил родной Казахстан.
Напомним, в Алматы 23 сентября прошел грандиозный концерт исполнителя.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1990587-dimash-kudaybergen-pokazal-video-s-poklonnikami-na-fashion-factor-v-dubae/