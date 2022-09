Димаш Кудайберген снял клип о войне (видео)

Димаш Кудайберген. Кадр из клипа "The Story of one Sky": YouTube / Dimash Qudaibergen

В субботу, 24 сентября, на фан-встрече Димаша Кудайбергена состоялась премьера клипа на его новую песню "The Story of one Sky". Теперь же произведение появилось на YouTube-канале певца.

Как пишет портал DimashNews, "The Story of one Sky" — результат трехлетнего композиторского труда Димаша. Фильм снят по мотивам рассказа, написанного самим Димашем, по его сценарию.

Режиссер ролика Алина Верипя рассказала, что клип разделен на несколько частей. Первая из них про детство. Главный герой, его друг и подруга связаны детскими историями и символами вечной дружбы. Однако в этой детской истории уже есть конкуренция, ведь мальчики влюблены в одну девочку, и она выбирает одного из них.

Второй переживает некий психологический слом и переносит детские проблемы во взрослый мир тоталитарности и борьбы. Став президентом, антагонист несет идею спасительной войны. Главный герой тоже говорит о единении, о мире, но через призму добра и любви.

Вместе с главной сюжетной линией развивается и другая - о паломниках, людях разных религий, идущих по тяжелому пути к месту силы, где они смогли бы объединиться и открыть Небесное Око, которое осветит этот мир.

"Этот клип не о войне, он о мире. Война здесь – средство выразить контраст того, что происходит, если мы теряем любовь друг к другу. Он о призыве объединиться, прекратить разделять друг друга по национальному, социальному, религиозному принципу для того, чтобы сохранить жизнь, любовь, дружбу и землю для наших детей", - говорится в сообщении фанатов Димаша.

