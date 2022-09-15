Украинский певец Макс Барских взял себе новый псевдоним Mick Sunday

Макс Барских. Кадр видео: instagram.com/max_barskih

Украинский певец Микола Бортник, известный под псевдонимом Макс Барских, взял себе новый псевдоним Mick Sunday. Он намерен его использовать перед англоязычной аудиторией, передает NUR.KZ.

Об этом Барских заявил в своем Instagram.

"Я начинаю новую страницу своего творчества под именем Mick Sunday - музыка на английском", - объявил артист.

"Почему Mick Sunday? Воскресенье всегда было и есть мой любимый день недели. Большинство песен было написано в этот седьмой день. Это лучшее время, чтобы зарядиться энергией на всю предстоящую неделю. День спокойствия и вдохновения.

Я думаю, ни для кого не загадка, что мое настоящее имя Микола. Мик - это упрощенная версия этого. Но имейте в виду, Макс Барских никуда не денется, как многие думали. Я продолжу петь под этим брендом свои лучшие хиты и новые песни на украинском языке. А Mick Sunday представит английскую музыку. Это мое новое творческое пространство и вдохновение", - написал певец.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1987845-ukrainskiy-pevets-maks-barskih-vzyal-sebe-novyy-psevdonim-mick-sunday/