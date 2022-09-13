Стали известны победители премии "Эмми-2022"
Опубликовано:
В Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения телевизионных наград "Эмми". Нашумевший сериал "Игра в кальмара" получил две статуэтки, передает The Guardian.
Сериал «Наследники» получил три награды в драматических категориях - как лучший драматический сериал и за лучшего актера второго плана (Мэттью Макфэдиен).
«Игра в кальмара» подарила Ли Джон-джэ приз как лучшему актеру в драматическом сериале. Режиссер Хван Дон Хек получил статуэтку за режиссуру этого сериала.
Сериал «Тед Лассо» забрал четыре награды в комедийных категориях.
«Белый лотос» получил пять статуэток в категории мини-сериалы.
• Лучший драматический сериал: «Наследники»
• Лучшая актриса в драматическом сериале: Зендея — «Эйфория»
• Лучший актер в драматическом сериале: Ли Джон-джэ — «Игра в кальмара»
• Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Джулия Гарнер — «Озарк»
• Лучший актер второго плана в драматическом сериале: Мэттью Макфэдиен — «Наследники»
• Лучший комедийный сериал: «Тед Лассо»
• Лучшая актриса в комедийном сериале: Джин Смарт — «Хитрости»
• Лучший актер в комедийном сериале: Джейсон Судейкис — «Тед Лассо»
• Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Шерил Ли Ральф — «Начальная школа «Эбботт»»
• Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Бретт Голдстин — «Тед Лассо»
• Лучший мини-сериал: «Белый лотос»
• Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме/антологии: Аманда Сайфред — «Выбывшая»
• Лучший актер в мини-сериале или телефильме: Майкл Китон — «Ломка»
• Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме: Дженнифер Кулидж — «Белый лотос»
• Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме: Мюррей Бартлетт — «Белый лотос»
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1987456-stali-izvestny-laureaty-premii-emmi-2022/