Стали известны победители премии "Эмми-2022"

"Игра в кальмара": кадр сериала

В Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения телевизионных наград "Эмми". Нашумевший сериал "Игра в кальмара" получил две статуэтки, передает The Guardian.

Сериал «Наследники» получил три награды в драматических категориях - как лучший драматический сериал и за лучшего актера второго плана (Мэттью Макфэдиен).

«Игра в кальмара» подарила Ли Джон-джэ приз как лучшему актеру в драматическом сериале. Режиссер Хван Дон Хек получил статуэтку за режиссуру этого сериала.

Сериал «Тед Лассо» забрал четыре награды в комедийных категориях.

«Белый лотос» получил пять статуэток в категории мини-сериалы.

• Лучший драматический сериал: «Наследники»

• Лучшая актриса в драматическом сериале: Зендея — «Эйфория»

• Лучший актер в драматическом сериале: Ли Джон-джэ — «Игра в кальмара»

• Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Джулия Гарнер — «Озарк»

• Лучший актер второго плана в драматическом сериале: Мэттью Макфэдиен — «Наследники»

• Лучший комедийный сериал: «Тед Лассо»

• Лучшая актриса в комедийном сериале: Джин Смарт — «Хитрости»

• Лучший актер в комедийном сериале: Джейсон Судейкис — «Тед Лассо»

• Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Шерил Ли Ральф — «Начальная школа «Эбботт»»

• Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Бретт Голдстин — «Тед Лассо»

• Лучший мини-сериал: «Белый лотос»

• Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме/антологии: Аманда Сайфред — «Выбывшая»

• Лучший актер в мини-сериале или телефильме: Майкл Китон — «Ломка»

• Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме: Дженнифер Кулидж — «Белый лотос»

• Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме: Мюррей Бартлетт — «Белый лотос»

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1987456-stali-izvestny-laureaty-premii-emmi-2022/