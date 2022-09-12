Казахстанский фильм "Голиаф" получил приз на Венецианском кинофестивале

Адильхан Ержанов и Данияр Алшинов. Фото: instagram.com/adilkhan_yerzhanov

Фильм Адильхана Ержанова "Голиаф" получил специальный приз от независимых кинокритиков из Италии на 79-м Венецианском кинофестивале. Кинокартина снята в жанре нуар, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казахфильм".

"Голиаф" вошел в конкурсную программу Orizzonti Extra («Новые горизонты») кинофестиваля, который проходит на острове Лидо с 31 августа по 10 сентября.

В картине снялись известные казахстанские актеры: Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Альмира Турсын и Еркен Губашев. Также в фильме задействованы российские актеры Дмитрий Чеботарев и Александра Ревенко.

Премию Premio bisato d'oro 2022 "Best Actors" получили Берик Айтжанов и Данияр Алшинов как лучшие актеры.

Сюжет казахстанско-российской картины «Голиаф» разворачивается в поселке Каратас, который давно оказался под властью местного авторитета Пошаева, известного своей жестокостью и импульсивностью. Он дает местным кров и работу, но безжалостно казнит тех, кто осмеливается пойти против него. Такая же участь ждет и семью бедняка Арзу, чья жена заявляет о творящихся в Каратасе преступлениях в полицию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1987231-kazahstanskiy-film-goliaf-poluchil-priz-na-venetsianskom-kinofestivale/