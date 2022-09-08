"Отличная пара вышла": Полина Гагарина и Дима Билан выложили фото в объятьях друг друга

Полина Гагарина и Дима Билан. Фото: instagram.com/gagara1987

Российские артисты Полина Гагарина и Дима Билан выложили фото в объятьях друг друга. Певцы записали совместную песню и видео, передает NUR.KZ.

Интригующее фото Гагарина опубликовала на своей странице в Instagram.

"Проводили летние закаты", - написала она.

"Ох, интересненько", "Полина, у вас плохо получается делать интриги. Все и так очевидно, кто это", "Отличная пара вышла, как по мне", "Новый парень?", "Мм, красивая пара", "Как вам идет Билан", "Вы встречаетесь?" , "Оба красивые, талантливые и пусть всегда сопутствует удача!" - прокомментировали снимок пользователи соцсети.

О том, что артисты записали фит, стало понятно из публикации Билана. Трек, судя по пояснению артиста, выйдет 9 сентября и будет называться "Души".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1986875-otlichnaya-para-vyshla-polina-gagarina-i-dima-bilan-vylozhili-foto-v-obyatyah-drug-druga/