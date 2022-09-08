"Куда мужики смотрят": выступившая на улице в Казани Самбурская впечатлила фанатов

Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya

Певица Настасья Самбурская экспромтом выступила на Казанском Арбате. Артистка исполнила песню "Конь" и восхитила своих поклонников. Они отметили, что любят ее за душевность и мощную энергетику, передает NUR.KZ.

"Всегда мечтала спеть на Арбате в Москве! Но в итоге получилось осуществить мечту в Казани. Спасибо всем, кто поддержал мой экспромт и подпевал", - подписала Настасья видео, которым поделилась в Instagram.

Подписчики отметили, что у Настасьи прекрасный голос.

"Очень классно", "Вот за это и люблю Настасью - мощная энергетика, душевность, широта", "Ждем на Арбате", "Вот вас можно назвать народной, голос настоящий. Надоела фанера. Вы большая умничка! Браво вам!", "Ух ты️, какой красивый голос", "Ну до чего же хороша! Куда мужики смотрят", "Моя любимая песня. Настя отлично спела", - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1986844-kuda-muzhiki-smotryat-vystupivshaya-na-ulitse-v-kazani-samburskaya-vpechatlila-fanatov/