"Для меня это новая глава": Айжулдыз Адайбекова записала свою первую песню

Айжулдыз Адайбекова и Мансур Гатауов. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова решила стать певицей. Она записала свой первый фит с Мансуром Гатауовым. Артистка заявила, что это для нее новая глава, передает NUR.KZ.

О своем новом карьерном шаге Айжулдыз рассказала в Instagram.

"Сегодня выйдет мой первый фит с Мансуром Гатауовым. Мы месяц работали над музыкой и не только. Поэтому для меня это новая глава, новый шаг, но такой знакомый, такой родной! 13 лет учиться в музыкальной школе и не проявлять это? Грех.

Поэтому я хочу и буду артистом, и естественно, главное - это ваша поддержка, ребята. Будет круто. Люблю вас и действительно волнуюсь, но я верю, что вместе мы сила и любовь", - написала она.

Фанаты поддержали Айжулдыз и начали строить предположения, на каком языке выйдет ее первая песня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1986800-dlya-menya-eto-novaya-glava-ayzhuldyz-adaybekova-zapisala-svoyu-pervuyu-pesnyu/