"Круто получилось": Любовь Успенская спела дуэтом с Азаматом Мусагалиевым

Азамат Мусагалиев и Любовь Успенская. Кадр из видео: instagram.com/uspenskayalubov_official

Певица Любовь Успенская спела в дуэте с КВН-щиком Азаматом Мусагалиевым. Песня прозвучала в эфире юмористического шоу "Однажды в России". Фанаты отметили, что вышло очень хорошо, передает NUR.KZ.

Успенская рассказала, как возникла идея создания дуэта. Телеведущий и актер Азамат Мусагалиев предложил Успенской принять участие в юмористическом шоу.

"Друзья, на днях мне позвонил Азамат и предложил поучаствовать в новом выпуске шоу "Однажды в России".

Не думая ни секунды, я сразу же согласилась, так как это одно из моих любимых шоу на ТВ, ведь вы все прекрасно знаете, что я человек с юмором и люблю посмеяться над хорошими шутками.

Азамат прислал мне песню, рассказал о том, как будет выглядеть номер, и мы в кратчайшие сроки его записали. В итоге, вчера на телеканале ТНТ состоялась премьера нашего стебного клипа на песню "Ищут тебя".

А для тех, кто пропустил эфир, я выкладываю наш видеоролик сюда", - написала она в Instagram.

"Супер, шикарный дуэт, как они спелись", "Азамат - гений, чудесный номер", "Королева шансона и талантливейший Азамат", "Класс, это хитяра", "Как круто получилось", "Браво! Просто великолепно", - отметили подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1986365-kruto-poluchilos-lyubov-uspenskaya-spela-duetom-s-azamatom-musagalievym-video/