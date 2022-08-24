В Казахстане снимут адаптацию турецкого сериала Kara Sevda

Кадр из сериала Kara Sevda: instagram.com/karasevda__endlesslove

Казахстанский продюсер и сценарист Гульнур Мамасарипова сообщила о том, что скоро начнется работа над казахстанской версией сериала Kara Sevda. Подписчики остались в восторге от такой новости, передает NUR.KZ.

Гульнур Мамасарипова сообщила своим подписчикам в Instagram хорошую новость.

"Дорогие мои подписчики, результатом долгих переговоров стало то, что мы возьмем франшизу телесериала Kara Sevda ("Черная любовь"). Сразу скажу, что нашей версией станет адаптация на казахском.

Для меня это новый уровень, новый опыт. Скоро поеду в Стамбул, чтобы поставить подписи. Только не говорите заранее, что у нас ничего не получится. Получится. То, что сделал один человек, другой тоже сможет.

Я делюсь с вами, потому что не могу не рассказать. Думаю, что у нас в стране достаточно и прекрасных локаций, и талантливых, красивых актеров, и одаренных режиссеров", - рассказала она.

Пост Гульнур Мамасариповой. Скриншот: instagram.com/gulnur_mamasaripova

На сообщение продюсера отреагировали Акерке Буркитбай, Анель Аринова, Карлыгаш Мухамеджанова и другие творческие люди, а также фанаты Гульнур.

"Поздравляем!", "Главное, чтобы роль Эмира сыграл хороший актер, и пусть концовка не будет трагичной", "Хотелось бы увидеть новые лица на экране", "Вы всегда на высоте!", "Возьмите меня на роль! Хочу быть любимой Кемаля", - написали пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1984648-v-kazahstane-snimut-adaptatsiyu-turetskogo-seriala-kara-sevda/