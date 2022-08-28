Николь Кидман похвасталась бицепсами на обложке журнала

Николь Кидман. Фото: Angela Weiss/Getty Images

55-летняя актриса Николь Кидман стала героиней обложки Perfect Magazine. Журнал учредил собственную ежегодную премию Perfect Awards - Кидман стала одной из победителей.

Эту премию будут получать те, кто, по мнению основательницы журнала Кэти Гранд, формирует современную культуру.

Среди лауреатов оказалась и Николь Кидман, победившая в номинации Perfect Icon. Актриса снялась для обложки издания и продемонстрировала свои бицепсы. Фото опубликовано в официальном Instagram журнала.

Также сама Кидман опубликовала кадры фотосессии для Perfect Magazine на своей страничке.

Фанаты оценили работу актрисы.

"Это настоящее искусство", "Все фотографии выглядят удивительно! Поздравляем с победой, Николь", "Действительно Perfect Icon", "Бесконечная красота", "Почему все обратили внимание на бицепсы, взгляните на этот пресс", - писали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1984570-nikol-kidman-pohvastalas-bitsepsami-na-oblozhke-zhurnala/