"Настоящие звезды": поющие вместе Рымбаева, Арынбаев и Жолбарыс восхитили Сеть

Роза Рымбаева и Сейфуллин Жолбарыс. Кадр из видео: instagram.com/s_zholbarys_official

Отечественный исполнитель Сейфуллин Жолбарыс поделился в соцсети видео, которое вызвало восторг фанатов. На кадрах певец поет вместе с Розой Рымбаевой и Медеу Арынбаевым, передает NUR.KZ.

"Конкурент группы "АБК" - трио "АРС", - подписал Сейфуллин видео, которое разместил на своей страничке в Instagram.

Артисты, сидя за столом, поют песню "Атамекен" из репертуара народной артистки Казахской ССР Розы Рымбаевой. Отметим также, что Медеу Арынбаев ранее выступал в составе группы "АБК", название которой сложилось из первых букв фамилий участников.

Подписчики Сейфуллина оставили множество восторженных отзывов под видео.

"Прекрасные артисты. Поют замечательные песни. Роза Куанышевна - легенда. Любим вас", "Медеу - настоящая классика", "Сильные исполнители, песни со смыслом", "Настоящие звезды казахстанской эстрады", - оставили свои комментарии пользователи социальной сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1983211-nastoyaschie-zvezdy-poyuschie-vmeste-rymbaeva-arynbaev-i-zholbarys-voshitili-set/