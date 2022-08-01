Айкын посвятил песню Украине на концерте

Айкын. Фото: instagram.com/aikyn

Казахстанский певец Айкын Толепберген посвятил на концерте во время своего выступления песню Украине. Он признался, что ему жаль мирных жителей, передает NUR.KZ.

В Instagram Айкын выложил видео своего выступления, на котором он исполнил песню группы "Океан Эльзы".

"Классный и душевный концерт прошел вчера. Все вырученные деньги уйдут в Украину. Точнее, детям этой смелой, отважной страны, которая сейчас противостоит внешнему агрессору. Они защищают свою родину. И какой бы она ни была, никто не вправе вмешиваться во внутренние дела чужой независимой страны. Даже такой, как наша! Там каждый день умирают люди и с той, и с той стороны. Особенно жалко мирных жителей. Слава Украине!" - написал он.

На концерте артист заявил, что посвящает песню тем, кто "не по своей воле находится не дома, кто в разлуке со своими любимыми".

"Чтобы наконец это все закончилось быстрее. Чтобы мир воцарился. В конце концов, 21 век, о чем можно спорить, надо со всеми дружить", - высказался Айкын.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1981091-aykyn-posvyatil-pesnyu-ukraine-na-svoem-kontserte-video/